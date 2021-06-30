Токсикоман с ножом напал на прохожих в Алматы - один человек погиб

На теле убитого эксперты насчитали около 10 ножевых ранений. Несколько ран было и у свидетеля, но они оказались не опасны для здоровья.

Труп с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие в алматинском микрорайоне "Теректы", сообщает zakon.kz.

Полицейские установили личность погибшего - при нем были документы. В ходе проведения следственных действий оперативники нашли свидетеля преступления.

По его словам, в поле на них напал вооруженный двумя ножами неизвестный, находившийся в неадекватном состоянии.

На теле убитого эксперты насчитали около 10 ножевых ранений. Несколько ран было и у свидетеля, но они оказались не опасны для здоровья.

"По горячим следам" полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, токсикоман со стажем. В ходе допроса он рассказал, что после приема препарата у него начались сильные галлюцинации.

В прошлом у него уже имеется судимость за грабеж. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК. пресс-служба ДП города Алматы

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