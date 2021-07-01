Пример межгосударственных отношений - встреча Назарбаева и Путина

Владимир Путин указал на положительную динамику развития двусторонних связей, несмотря на негативное влияние последствий пандемии коронавируса.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета - Елбасы подчеркнул, что, как и прежде, казахстанско-российское сотрудничество является хорошим примером межгосударственных отношений, передает сайт Елбасы.

История наших отношений - отношений Казахстана и России - стабильна и является примером межгосударственных отношений. Я продолжаю придерживаться этой линии. Нурсултан Назарбаев

Первый Президент РК выразил благодарность Президенту России за оказываемую поддержку Казахстану в период пандемии, отметив эффективность сотрудничества в рамках производства российской вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Владимир Путин также указал на положительную динамику развития двусторонних связей, несмотря на негативное влияние последствий пандемии коронавируса.

С Вашей легкой руки динамика российско-казахстанских отношений дает нам возможность смотреть уверенно в будущее. Несмотря на то, что пандемия повлияла на сокращение товарооборота на 4 или 5 процентов, уже за первое полугодие этого года мы наблюдаем рост почти под 20 процентов. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом. Владимир Путин

В ходе встречи российский лидер напомнил, что давно приглашал Первого Президента Казахстана в гости.

Во-первых, у Вас с каждым годом не ослабляется деятельность, активность. Я должен был в Сочи приехать, но я смотрю, там то киргизский, то таджикский, то белорусский [глава государства], думаю, не буду в очередь вставать. Я теперь человек свободный, не Президент третий год. Нурсултан Назарбаев

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