Поддельные ПЦР-тесты выявили у пассажиров в аэропорту Алматы

Отныне подлинность справок будут проверять с помощью QR-кода.

Турция с завтрашнего дня отменяет авиасообщения с шестью странами мира. Казахстана в этом списке нет, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации, каждую неделю в Турецкую республику из нашей страны улетает более полусотни самолетов, передает Первый канал "Евразия".

В соцсетях появилась информация об отмене рейса "Стамбул-Туркестан", запланированного на 11 июля. Ассоциация туроператоров Казахстана информацию не подтвердила. В аэропорту Алматы ввели дополнительные меры безопасности. Причина - поддельные ПЦР-тесты, которые обнаружили у 15 пассажиров. Отныне подлинность справок будут проверять с помощью QR-кода.

Мы вынуждены проверять легитимность ПЦР-тестов. Лаборатории, выпуская ПЦР-тест, делают QR-код. Мы проверяем QR-код, легитимность документов - фамилия, имя, время сдачи, результат самого ПЦР-теста. председатель комитета оперирующих авиаперевозчиков Всеволод Ким

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