Много контрафакта - санврачи РК предлагают маркировать антисептики

Антисептики должны быть не просто сертифицированными, а прошедшими госрегистрацию.

На рынке участились случаи контрафакта антисептиков. Пандемия позволила недобросовестным дельцам наладить сбыть псевдосанитайзеров. Казахстанские санврачи предлагают маркировать подобный товар, сообщает zakon.kz.

Речь идет о специальных знаках на санитайзерах, которые будут гарантом качества продукции, передает КТК.

Подозрительные жидкости с малым содержанием спирта или даже "незамерзайки". Чтобы изготовить подобный "антисептик" не требуется никаких разрешительных документов. А так как товар сейчас один из самых ходовых, то многие этим пользуются.

Специалисты признают, что определить на глаз, что внутри – невозможно. А на этикетках подобных товаров часто ничего не написано. Хотя добросовестный производитель обязательно укажет место разлива и адрес организации, принимающей претензии.

Есть антисептики, где на этикетке написано: "Содержание спирта – 70%", и непонятно, какой спирт там содержится. То есть нет никаких уточнений: изопропиловый это спирт или этиловый, или, возможно, там содержание нескольких спиртов. На самом деле это очень важно. эксперт сферы производства дезинфицирующих Екатерина Аверьянова

Количество контрафакта растет. И скорее всего будет расти дальше - для запуска производства в Казахстане даже серьезных документов не нужно. Предприниматель просто уведомляет о начале свой деятельности.

А вот, чтобы выйти с продукцией на рынок, нужно свидетельство о госрегистрации. Для этого средство должны проверить в лаборатории. Но и тут обмануть несложно – на проверку можно сдать чужие пробы, а то и просто откупиться.

На рынке очень много контрафактной продукции, которая не проходит соответствующие экспертизы в аккредитованных специализированных лабораториях. Это, конечно, несет угрозу. зам. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов

В Акмолинской области пятилетняя девочка перепутала антисептик с соком. Малышка выпила раствор из бутылочки и скончалась. Аналогичная трагедия произошла в Темиртау. Там от некачественного дезсредства умерла 17-летняя воспитанница павлодарского центра поддержки детей. Девушка выпила разбавленную водой жидкость из санитайзера. Медики диагностировали отек головного мозга и остановку дыхания.

Поддельные антисептики есть даже в поликлиниках. В том же Темиртау. К счастью, обошлось без жертв. 132 литра липового дезсредства выявили и уничтожили проверяющие. И подобные случаи в пандемию не редки, говорят медики.

Антисептики должны быть не просто сертифицированными, а прошедшими госрегистрацию. Потому что зачастую на сертификатах соответствия производитель, не гнушаясь, просто ставит собственную печать. А в идеале такую продукцию надо выпускать по международным стандартам. Всерьез взяться за производителей антисептиков предлагают санврачи. Так, защитить потребителей от подделок поможет дополнительная маркировка.

А пока санврачи рекомендуют сдавать подозрительные антисептики на проверку. Только это может стать поводом для большой ревизии. Обращения обманутых клиентов сегодня единственное, что заставит проверяющих пойти к недобросовестному предпринимателю.

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