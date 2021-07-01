В Карагандинской области исчезло целое село

Справку об отсутствии села жители получили в отделе земельных отношений Абайского района. Из-за этого сельчане не могут даже сделать прописку.

В Карагандинской области неожиданно исчезло целое село. Вместе с десятками жителей. И это несмотря на то, что сами люди никуда не делись, сообщает zakon.kz.

Пропажу поселка Восточный чиновники объяснить не могут, передает Astana TV.

По словам "пропавших" жителей, узнав о том, что их, вместе с селом, нет они испытали шок.

Мы столько лет прожили. Я прожила здесь более 30 лет. И всегда мы были с адресом. И здесь без нашего уведомления куда-то нас переносят, творят неизвестно что. Мы ходим и не знаем, что мы нигде не зарегистрированы. жительница поселка Восточный Ирина Кулмуратова

Справку об отсутствии села ей выдали в отделе земельных отношений Абайского района. Из-за этого сельчане не могут даже сделать прописку.

Если надо что –то за землю платить и это законно, то мы не отказываемся. Но мы требуем, чтобы были у нас адреса и прописаны наши домочадцы. жительница поселка Восточный Ирина Кулмуратова

В районном акимате объясняют, путаница произошла еще в 2018 году. Тогда поселок Восточный административно передали из Бухар-Жырауского района в Абайский. Почему при этом само село вдруг исчезло из общей базы, не могут объяснить даже чиновники. Но чтобы выйти из ситуации предлагают людям переоформить кадастровые номера на земельные участки.

В последующем через Правительство для граждан. Они там есть в базе. Мы будем приводить в соответствие их документы на земельные участки и дома. заместитель акима Абайского района Карагандинской области Саят Мусин

Жители против пересмотра кадастровых номеров. Это лишняя волокита для сельчан. К том уже в 2007 году комиссия по легализации имущества рассмотрела и утвердила все границы. В Восточном всего семь домов и чуть больше двадцати жителей. Сейчас люди готовятся написать письмо в прокуратуру, чтобы надзорный орган поставил точку в этой ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!