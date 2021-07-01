Раскрыты самые ранние симптомы заражения COVID-19

По словам ученых, высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря обоняния или вкуса проявляются на более поздних стадиях заболевания.

Британские исследователи составили расширенный список симптомов коронавируса, который должен помочь в выявлении случаев заражения COVID-19 на ранней стадии или протекающих в легкой форме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам ученых, большинство признаков инфекции, как например, высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря обоняния или вкуса, проявляются на более поздних стадиях заболевания.

Согласно исследованию, дети и молодежь чаще всего жаловались на боль в горле, затем по степени распространенности идет головная боль, кашель, насморк. Эти признаки, похожие на простуду, являлись наиболее распространенными первыми симптомами коронавируса.

По оценкам авторов, для детей до 17 лет наиболее показательным признаком стала головная боль, для лиц старше 18 лет - потеря аппетита, для более взрослых - мышечные боли.

Поэтому в случае выявления таких симптомов рекомендуется сделать ПЦР-тест.

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