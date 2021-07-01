Более 500 человек умерли из-за аномальной жары на американском континенте

Многие из умерших людей были пожилыми и жили одни.

Более 500 человек умерло из-за аномальной жары на североамериканском континенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По меньшей мере 486 жертв зафиксировано за последние пять дней в провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Многие из умерших людей были пожилыми и жили одни, они были найдены в жилых домах, где не было достаточной вентиляции. Службы быстрого реагирования и система здравоохранения оказались не готовы к такому числу летальных исходов, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы ускорить и скоординировать их действия.

По данным метеорологов, в городе Литтон в Канаде был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, воздух прогрелся до 49,5 градусов, и это первая подобная температура за 80 лет, последний раз рекордные 44,4 градуса там были зафиксированы в 1941 году. Температура 40-45 градусов в некоторых районах Канады продержится до конца недели. Власти выпустили необходимые предупреждения.

В американском Орегоне жертвами аномальной жары стали как минимум 63 человека, передает местная газета Oregonian со ссылкой на главного судмедэксперта штата. Округ Малтнома, в котором находится крупнейший город Портленд, скончались 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет.

Температура воздуха достигала максимальных отметок в 46 градусов по Цельсию. Отмечается, что число обращений в больницы в эти дни превысило количество за все лето. Только в понедельник 28 июня был зарегистрирован 491 звонок об оказании неотложной медицинской помощи - на 63% больше обычного показателя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!