В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 425 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 807,

в городе Алматы - 305,

в городе Шымкент - 143,

в Акмолинской области - 50,

в Актюбинской области - 66,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 27,

в ЗКО - 121,

в Карагандинской области - 394,

в Костанайской области - 51,

в Кызылординской области - 35,

в Мангыстауской области - 81,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 44.

⠀Всего в стране подтверждено 425 573 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 386,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 16,

в Акмолинской области - 28,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 48,

в Атырауской области - 86,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 133,

в Карагандинской области - 160,

в Костанайской области - 22,

в Кызылординской области – 11,

в Мангыстауской области - 36,

в Павлодарской области - 49,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 396 396 человек.

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