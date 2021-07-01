В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 425 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 807,
- в городе Алматы - 305,
- в городе Шымкент - 143,
- в Акмолинской области - 50,
- в Актюбинской области - 66,
- в Алматинской области - 52,
- в Атырауской области - 98,
- в ВКО - 78,
- в Жамбылской области - 27,
- в ЗКО - 121,
- в Карагандинской области - 394,
- в Костанайской области - 51,
- в Кызылординской области - 35,
- в Мангыстауской области - 81,
- в Павлодарской области - 64,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 44.
⠀Всего в стране подтверждено 425 573 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 386,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкент - 16,
- в Акмолинской области - 28,
- в Актюбинской области - 13,
- в Алматинской области - 48,
- в Атырауской области - 86,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 22,
- в ЗКО - 133,
- в Карагандинской области - 160,
- в Костанайской области - 22,
- в Кызылординской области – 11,
- в Мангыстауской области - 36,
- в Павлодарской области - 49,
- в СКО - 24,
- в Туркестанской области - 18.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 396 396 человек.
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