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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 425 тысяч

Фото: 24kz 1 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2436 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 807,
  • в городе Алматы - 305,
  • в городе Шымкент - 143,
  • в Акмолинской области - 50,
  • в Актюбинской области - 66,
  • в Алматинской области - 52,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 78,
  • в Жамбылской области - 27,
  • в ЗКО - 121,
  • в Карагандинской области - 394,
  • в Костанайской области - 51,
  • в Кызылординской области - 35,
  • в Мангыстауской области - 81,
  • в Павлодарской области - 64,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 44.

⠀Всего в стране подтверждено 425 573 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1134 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 386,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкент - 16,
  • в Акмолинской области - 28,
  • в Актюбинской области - 13,
  • в Алматинской области - 48,
  • в Атырауской области - 86,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 22,
  • в ЗКО - 133,
  • в Карагандинской области - 160,
  • в Костанайской области - 22,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангыстауской области - 36,
  • в Павлодарской области - 49,
  • в СКО - 24,
  • в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 396 396 человек.

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