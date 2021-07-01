Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Землетрясение зафиксировано в Алматинской области

Фото: 24kz 1 июля 2021, 08:32

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Утром 1 июля в Алматинской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

1 июля 2021 г. в 6:03 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 63 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения - 9.2.Магнитуда MPV - 4.1.Координаты эпицентра - 43.01° с.ш. 77.65° в.д.Глубина -15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кому нельзя работать без вакцины или ПЦР-теста
Гороскоп на июль от Василисы Володиной