Землетрясение зафиксировано в Алматинской области

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Энергетический класс землетрясения 9.2.
Утром 1 июля в Алматинской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
1 июля 2021 г. в 6:03 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 63 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения - 9.2.Магнитуда MPV - 4.1.Координаты эпицентра - 43.01° с.ш. 77.65° в.д.Глубина -15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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