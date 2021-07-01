В ВОЗ объяснили, как минимизировать распространение "черной плесени"

ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков для легких и средних случаев тяжести COVID-19.

ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков для легких и средних случаев тяжести COVID-19, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью", сообщает zakon.kz.

Об этом заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Вуйнович пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, — говорится в комментарии.

В этой связи ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести. В клинических руководствах ВОЗ подчеркивается, что кортикостероиды спасают жизнь, но в тяжелых случаях. Массовое ненужное использование кортикостероидов может быть риском для любой из грибковых инфекций.

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