Приложение zakon.kz
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Его общая протяженность составляет 2800 км.
В Китае полностью запустили скоростное шоссе Пекин-Урумчи.
30 июня скоростное шоссе Пекин-Урумчи полностью открылось для движения после ввода в эксплуатацию последнего участка маршрута, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе/СУАР, Северо-Западный Китай.
Его общая протяженность составляет 2800 км, более 500 км из которых проходят через пустыню и безлюдные районы.
Помимо Пекина и Синьцзяна, скоростная автомагистраль проходит по территории провинций Хэбэй и Шаньси, автономного района Внутренняя Монголия и провинции Ганьсу.
Благодаря ей автомобильное расстояние между Урумчи и Пекином сократилось на 1 300 км.
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