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В Китае полностью запустили скоростное шоссе Пекин-Урумчи

Фото: Шоссе Пекин-Урумчи 1 июля 2021, 09:30

Его общая протяженность составляет 2800 км.

В Китае полностью запустили скоростное шоссе Пекин-Урумчи.

30 июня скоростное шоссе Пекин-Урумчи полностью открылось для движения после ввода в эксплуатацию последнего участка маршрута, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе/СУАР, Северо-Западный Китай.

Его общая протяженность составляет 2800 км, более 500 км из которых проходят через пустыню и безлюдные районы.

Помимо Пекина и Синьцзяна, скоростная автомагистраль проходит по территории провинций Хэбэй и Шаньси, автономного района Внутренняя Монголия и провинции Ганьсу.

Благодаря ей автомобильное расстояние между Урумчи и Пекином сократилось на 1 300 км.

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