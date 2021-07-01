Кто освобождается от выписки электронных счетов-фактур

Приложение zakon.kz
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Нововведения действуют с 2021 года.
Какие субъекты предпринимательства освобождаются от выписки электронных счетов-фактур. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.
Для упрощения исполнения обязательств по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) Комитетом государственных доходов Министерства финансов запущен пилотный проект, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2021 года предусмотрено освобождение от выписки ЭСФ для отдельных категорий налогоплательщиков, - сообщили в КГД.
Порядок проведения пилотного проекта установлен приказом министра финансов от 18 июня 2021 года.
Так, освобождаются от обязательства по выписке ЭСФ:
Как отметили в Комитете, в случае требования выписать счет-фактуру получателем товаров, работ, услуг, поставщик обязан выполнить такое требование.
Участниками пилотного проекта будут считаться налогоплательщики, соответствующие одному из вышеуказанных условий.
Нововведения действуют с 2021 года.
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