Кто освобождается от выписки электронных счетов-фактур

Нововведения действуют с 2021 года.

Какие субъекты предпринимательства освобождаются от выписки электронных счетов-фактур. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Для упрощения исполнения обязательств по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) Комитетом государственных доходов Министерства финансов запущен пилотный проект, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2021 года предусмотрено освобождение от выписки ЭСФ для отдельных категорий налогоплательщиков, - сообщили в КГД.

Порядок проведения пилотного проекта установлен приказом министра финансов от 18 июня 2021 года.

Так, освобождаются от обязательства по выписке ЭСФ:

субъекты предпринимательства по гражданско-правовым сделкам стоимостью свыше 1000 МРП (2,9 млн тенге);

субъекты предпринимательства при реализации товаров физическим лицам для целей конечного потребления;

субъекты микропредпринимательства-неплательщики НДС при реализации товаров физическим и юридическим лицам.

Как отметили в Комитете, в случае требования выписать счет-фактуру получателем товаров, работ, услуг, поставщик обязан выполнить такое требование.

Участниками пилотного проекта будут считаться налогоплательщики, соответствующие одному из вышеуказанных условий.

Нововведения действуют с 2021 года.

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