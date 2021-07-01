Региональный транзитный узел ЦА хотят создать на базе аэропорта Алматы

Об этом сообщил президент алматинского аэропорта во время встречи с главой МВД РК.

По инициативе руководства АО "Международный аэропорт Алматы" в Министерстве внутренних дел РК состоялась встреча главы МВД Ерлана Тургумбаева с президентом акционерного общества Алпом Ер Тунга Ерсоем, на которой обсудили вопросы безопасности воздушной гавани южной столицы, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Ерсой поблагодарил за прием и сообщил о намерениях компании по созданию на базе аэропорта Алматы регионального транспортного транзитного узла Центральной Азии и строительству нового пассажирского терминала, соответствующего международным стандартам.

При этом он подчеркнул, что взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах обеспечения безопасности является приоритетным.

Также стороны обсудили вопросы эффективности видеонаблюдения на прилегающей территории аэропорта.

В свою очередь Тургумбаев отметил, что МВД приветствует готовность руководства Международного аэропорта Алматы к совместной работе по выстраиванию эффективной системы правопорядка на этом стратегическом объекте для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных полетов.

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