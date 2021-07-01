Запретные зоны для безопасности населения

О сути новаций и задачах, стоящих перед военным ведомством в связи с их реализацией, беседа с начальником Главного управления боеприпасов Управления начальника Тыла и вооружения Вооруженных сил РК.

После событий в Арыси был принят ряд нормативных правовых актов по запретным зонам и районам. О сути новаций и задачах, стоящих перед военным ведомством в связи с их реализацией, беседа с начальником Главного управления боеприпасов Управления начальника Тыла и вооружения Вооруженных сил РК полковником Андреем Тихоненко.

- Андрей Петрович, для чего созданы запретные зоны и районы?

- Эти территории определены, прежде всего, для того, чтобы обезопасить население, фермерские хозяйства, дороги, жилые и промышленные объекты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на объектах хранения боеприпасов.

Запретные зоны примыкают к арсеналам, базам, складам и входят в запретные районы. На этих территориях запрещено строительство, не связанное с военной спецификой и принадлежностью.

Соображениями противодиверсионной безопасности продиктован также запрет на запуск дронов, производство фото- и видеосъемки. Для этого требуется специальное разрешение.

Здесь строго соблюдаются противопожарные мероприятия, действует особый пропускной режим. Любая оплошность, технический сбой, брошенный окурок могут привести к непоправимым последствиям.

Вот почему близкое соседство объектов хранения боеприпасов с гражданскими объектами недопустимо. Сами посудите: никто же не станет строить дом рядом с базой хранения горюче-смазочных материалов или с заправкой! Все прекрасно понимают - это опасно! Так и в этом случае.

- Очевидно, толчком к пересмотру законодательства стали события в Арыси 2019 года…

- Вы правы, происшествие в Арыси, пожалуй, один из наглядных и убедительных примеров того, что может случиться, если пренебрегать правилами безопасности, жить рядом с объектами хранения боеприпасов.

Летом 2019 года на арсенале Вооруженных сил в Арыси начался пожар. Распространение огня привело к взрывам боеприпасов. Именно из-за непродуманной, хаотичной застройки непосредственно прилегающих к объекту хранения боеприпасов земель в результате взрывов ударной волной снесло старые шиферные крыши и выбило окна близлежащих домов.

До настоящего времени там работает сводный инженерно-саперный отряд. Специалисты занимаются сбором оставшихся фрагментов боеприпасов, их сортировкой и уничтожением взрывоопасных элементов. Это для всех нас серьезный урок.

- Что предприняло Министерство обороны после происшествия в Арыси?

- Прежде всего, особо хочу отметить, что задолго до известных событий военные сделали много для усиления безопасности хранения боеприпасов арысского арсенала. Проводились постоянные работы по инженерному обустройству, обвалованию мест хранения, по списанию, утилизации неиспользуемых боеприпасов, в том числе их реализации путем отправки за рубеж. Все это позволило значительно разгрузить хранилища в Арыси.

Благодаря правильной укладке, разделению боевых частей и взрывателей нам удалось предотвратить еще большие разрушения. Посудите сами: в результате взрыва десятков тысяч тонн смертоносных боеприпасов непосредственно в городе не погиб ни один мирный житель. Погибли два военнослужащих, непосредственно тушивших пожар, и один гражданский человек - от попадания металлической болванки. По стечению обстоятельств он оказался на объездной дороге вблизи арсенала.

Когда говорят, мол, "разбомбили", "снесли" город, нужно все-таки включать логику, как при этом гражданское население практически не пострадало? Большую роль сыграло принятие своевременных превентивных мер: распределение боеприпасов по группам опасности, укладка их в направлении полета от города, раздельное хранение от взрывателей, размещение боеприпасов на расстояния между местами складирования и других. Это позволило избежать одномоментного взрыва и значительных разрушений, растянуло временные показатели пожара на девять часов. За это время благодаря слаженным действиям военных людей успели эвакуировать. В это время профессионально действовали штатные пожарные расчеты арсенала на своей технике. Впоследствии к ним на помощь пришли подразделения МЧС, что позволило совместными усилиями полностью локализовать пожар.

После событий в Арыси руководство Вооруженных сил приняло решение подвергнуть тщательной проверке все объекты хранения боеприпасов по всей стране. По инициативе Министерства обороны впервые была проведена полная ревизия законодательства, а главное, самих боеприпасов.

Причем проверка по боеприпасам идет и сейчас, поскольку она требует длительного времени. Были выявлены недостатки, которые копились десятилетиями с момента обретения независимости.

После инцидента Министерство обороны инициировало поправки в законодательство. По нашему примеру аналогичную работу по нормативным документам начали другие войска и воинские формирования: МВД, КНБ и Служба государственной охраны.

В прошлом году, 29 мая, был подписан закон с дополнениями и изменениями в земельное, административное и архитектурно-строительное законодательство. А в январе текущего года постановлением Правительства были утверждены правила установления запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В них обозначен перечень запретных зон и районов, в который вошли 44 объекта хранения боеприпасов и вооружения.

Ранее этот список утверждался Министерством обороны, теперь же - Правительством. Это сделано для перехода контроля от ведомственного уровня к государственному и обеспечения центральной подчиненности при решении этих вопросов. Такой подход повышает ответственность местных исполнительных органов, выдающих разрешения на строительство гражданских объектов, предоставляющих право землепользования. По большей части, исполнение требований законодательства напрямую зависит от них.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что объекты хранения боеприпасов существуют во всех государствах мира. Там тоже случаются пожары и взрывы. Об этом, правда, не всегда сообщается.

Не следует забывать, что военнослужащие несут службу в интересах государства, во имя общей безопасности Родины. Их деятельность ежедневно сопряжена с рисками. Военные постоянно связаны с боевой техникой, вооружением, боеприпасами. Это, так скажем, не самое комфортное место в плане специфики деятельности. Причем военнослужащие не выбирают место службы. Они служат там, как говорится, куда их направит Родина.

Поэтому, когда что-то подобное происходит, надо не осуждать их, а всесторонне и всецело поддерживать, если, конечно, это произошло не по их вине.

- На основе чего определяются границы?

- Для определения границ мы руководствуемся приказом министра обороны от 12 февраля 2021 года, в котором утвержден алгоритм расчета расстояний. Он учитывает действие ударной волны на человека, здание и сооружение, массу взрывчатого вещества и показатель разлета осколков.

На сегодняшний день проведен детальный анализ объектов хранения, их загруженности запасами боеприпасов по взрывчатому веществу. Наши специалисты составили схемы, обозначили зоны возможного поражения при взрыве боеприпасов, разлете их фрагментов и осколков. В основе нового алгоритма расчета расстояния действия ударной волны, разлета осколков лежит дифференцированный подход.

- Поясните, в чем он заключается?

- При определении границ применяются несложные математические вычисления. Все зависит от коэффициента степени поражения и максимальной массы взрывчатого вещества боеприпасов, находящихся на объекте хранения.

К объектам хранения боеприпасов относятся арсеналы, базы, склады. На арсенале, к примеру, может содержаться более 2500 условных вагонов боеприпасов, на базе - от 500 до 2500, на складе - от 20 до 500. Условный вагон равен 20-ти тоннам боеприпасов.

Наша задача - максимально обеспечить безопасность населения и исключить занятие территорий, которые могут быть востребованными в сельском хозяйстве. Поэтому, если, к примеру, у склада есть оградительный земляной вал, оборонительное сооружение для уменьшения поражающей способности взрывчатых веществ и осколков, то расстояние может быть уменьшено вдвое. Все это учитывается при расчетах.

Сейчас практически все необходимые регламентирующие документы по запретным зонам и запретным районам разосланы в местные исполнительные органы. После согласования границ сведения будут внесены в автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра запретных зон и запретных районов.

- На какие расстояния могут разлететься осколки боеприпасов?

- Все зависит от калибра, типа или вида боеприпасов. К примеру, осколки артиллерийских снарядов калибром от 57 до 76 мм могут разлететься на полкилометра. А если их калибр от 200 и выше 400 мм, то на полтора километра.

У авиационной бомбы весом от тысячи и более кг разлет будет свыше 1600 метров.

Но следует сделать уточнение, что указанные расстояния возможны при полноценном взрыве, когда боеприпас оснащен взрывателем, то есть находится в снаряженном виде.

А когда происходит взрыв в результате возгорания, то это неполноценный взрыв, так как многие снаряды находятся отдельно от взрывателей. Поэтому, соответственно, и разлет осколков значительно меньше.

Еще опаснее в этом отношении боеприпасы с ракетным двигателем. К ним относятся реактивные снаряды и противотанковые управляемые ракеты. Здесь расчетный показатель разлета будет прямо пропорционален дальности полета, в зависимости от их тактико-технических характеристик.

К примеру, показатели разлета самих реактивных снарядов без пусковой установки системы залпового огня БМ-21 "Град" и противотанковых управляемых ракет составляют до двух км, для "Урагана" - почти три с половиной, "Смерча" - до девяти км.

Кстати, следует отметить, что в хранилищах в Арыси все реактивные снаряды были уложены по направлению излета в степь. Это было сделано заранее, с учетом техники безопасности, согласно требованиям хранения. Поэтому, когда произошли взрывы, они улетели не в город, а в другом направлении. И это помогло избежать людских потерь.

Всеми этими данными и требованиями руководствуются сегодня наши специалисты при производстве расчетов и укладке боеприпасов.

- Какая ответственность предусмотрена за нарушения в этой сфере?

- За нарушение границ запретных зон и районов предусмотрена административная ответственность. К примеру, нахождение лица на территории запретной зоны влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Строительство и проведение каких-либо работ на этой территории наказывается также штрафом. Если это физлицо, то пятнадцать МРП. А по субъектам предпринимательства есть своя градация: малый, средний, крупный бизнес. В целом уплатить придется от двадцати до шестидесяти МРП. Кроме того, нарушившим закон лицам придется самим снести незаконное строение.

Такие же штрафы выпишут за эксперименты с пиротехникой, использование летательных аппаратов, несанкционированное производство аудио-, видеозаписи и фотосъемки.

- Недавно в Туркестанской области работники КТЖ, получившие земельные участки в районе станции Алгабас, озвучили проблему. Им дали разрешение на строительство, а впоследствии оказалось, что 81 дом построен за красной линией - слишком близко к железнодорожным путям. Что делается сегодня для того, чтобы избежать подобных недоразумений?

- Полагаю, что этому будет способствовать перевод данных в электронный формат. На это направлены и все нормативные документы, принятые по этому вопросу.

Непосредственная работа с хозяйствующими субъектами, расположенными вблизи объектов хранения боеприпасов, уже проводится акиматами. Не скрою, вопрос непростой. Он затрагивает интересы собственников домов и зданий, хозяйствующих субъектов, крестьянских хозяйств.

Разногласия в связи с их переселением, конечно, неизбежны. Вряд ли люди захотят добровольно покинуть обжитые ими места. Думаю, что не исключены и судебные разбирательства.

В случаях самозахвата по решению суда объекты будут снесены без компенсации. При изъятии земельного участка для государственных нужд собственники получат денежные выплаты либо другие предусмотренные компенсации.

В соответствии с действующим законодательством работа по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд возложена на местные исполнительные органы. Предварительная работа уже начата, но активное исполнение начнется с первого января 2022 года.

В отдельных случаях лучше будет перенести объект хранения или уменьшить его содержание по взрывчатому веществу, чем заниматься переселением жителей. Но это не всегда возможно, так как в определенных случаях затрагивается вопрос боеготовности армии и неприемлемого расположения объекта хранения с точки зрения логистики.

Вот представьте себе ситуацию: объявлено военное положение, и в короткие сроки необходимо обеспечить войска оружием и боеприпасами, а склады от заданного района находятся за тысячи километров.

Все наши предложения основаны на опыте многих вооруженных конфликтов последних лет. В них нет ничего надуманного. Они, как говорится, прописаны кровью.

Поэтому в этих вопросах нужно руководствоваться ключевым приоритетом - безопасностью и обороноспособностью государства. Будем, конечно, отрабатывать оптимальные сценарии для того, чтобы снять имеющиеся противоречия и не допустить напряженности.

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