Жара. Как избежать теплового и солнечного удара

Особенно подвержены риску получить солнечный или тепловой удар пожилые люди и дети.

Длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к солнечному и тепловому удару, поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности. Об этом предупреждает Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, передает zakon.kz.

Тепловой удар может возникнуть в результате пребывания в помещении с высокой температурой и влажностью, при интенсивной физической работе в душных, плохо проветриваемых помещениях.

Солнечный удар возникает при физических работах на открытом солнце, злоупотреблении солнечными ваннами на отдыхе. Удар является следствием прямого действия интенсивных солнечных лучей на незащищенную голову; может произойти непосредственно на месте, или отсроченно, через 6-8 часов.

Наиболее частыми признаками солнечного и теплового удара являются:

головокружение;

сильная головная боль;

иногда тошнота и рвота;

потемнение в глазах;

в некоторых случаях кровотечение из носа;

учащенный пульс;

одышка.

Необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.

При нахождении в помещениях необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, использовать вентиляторы или кондиционеры.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду светлой расцветки из натуральных тканей (хлопок, лен), желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. Не следует открывать большие участки тела более чем на 15-30 минут, чтобы не обгореть.

На улице обязательно необходимо пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и др.), солнцезащитными очками, зонтиками.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости. Категорически противопоказано употребление алкоголя.

Не следует перегружать пищеварительную систему, поэтому в жаркую погоду необходимо употреблять легкую пищу небольшими порциями и дробно.

В течение дня рекомендуется по возможности принять душ или протирать участки тела прохладными влажными салфетками, мокрым полотенцем.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Если вам предстоит поездка в автомобиле, пожалуйста, учтите, что салон автомобиля очень сильно нагревается, поэтому прежде чем сесть в машину, которая стояла под открытым небом в солнечный день, сначала откройте все двери или опустите стекла для сквозного проветривания. Для этого достаточно около 3-4 минут.

Как избежать теплового или солнечного удара:

Особенно подвержены риску получить солнечный или тепловой удар пожилые люди и дети, поскольку их система терморегуляции несовершенна. В группе риска находятся и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ, эндокринными заболеваниями.

При первых признаках солнечного или теплового удара необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!