Орденом "Достык" наградили посла Кыргызстана в Казахстане

Орден "Достык" - это государственная награда Казахстана.

Посол Кыргызстана в Казахстане Жээнбек Кулубаев завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди вручил ему орден "Достык", передает zakon.kz.

В МИДе сообщили, что заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял посла Кыргызстана Жээнбека Кулубаева. Они обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ход исполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях, которые направлены на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Министр вручил послу орден "Достык" II степени за вклад в расширение и углубление двусторонних отношений.

Орден "Достык" - это государственная награда Казахстана. Им награждают граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден был учрежден в 1995 году.

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