Омбудсмен по защите прав потребителей появится в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Также планируется создание Единой ассоциации по защите прав потребителей.
Комитет по защите прав потребителей разработал концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей", которая предусматривает несколько нововведений, сообщает zakon.kz.
В частности, законопроект предусматривает институциональное усиление системы защиты прав потребителей за счет деятельности единой организации по защите прав потребителей и введения института омбудсмена по защите прав потребителей.
В связи с чем и предлагается внесение соответствующих изменений и дополнений в закон "О защите прав потребителей".
Так, планируется создание Единой ассоциации по защите прав потребителей.
Поэтому и предлагается заложить законодательную основу для функционирования такой организации в форме Ассоциации юридических лиц (объединений потребителей) в организационно-правовой форме некоммерческой организации, основанной на началах членства, по аналогии с Национальной палатой предпринимателей, но при этом слепо не копируя ее строение и принцип деятельности.
Целями и задачами единой организации по защите прав потребителей станут:
Принципы деятельности единой организации:
По введению института омбудсмена по защите прав потребителей говорится, что институт омбудсмена уже стал неотъемлемой частью современной модели эффективного государственного управления, создание которого становится коллективным процессом, учитывающим интересы всех сторон.
Планируется, что институт омбудсмена будет заниматься вопросами, связанными с защитой прав и законных интересов потребителей.
Предлагается выбрать или назначить омбудсмена по защите прав потребителей из числа опытных и авторитетных общественных активистов в этой сфере. Видится, что назначение омбудсмена должно входить в компетенцию Правительства РК, - отмечают разработчики документа.
Задачей омбудсмена будет являться защита потребителей не только от нарушения прав, злоупотреблений со стороны субъектов розничной торговли и оказания услуг, но и от бездействия, системных ошибок и несправедливых решений при рассмотрении обращений потребителей со стороны государственных органов.
Деятельность омбудсмена поможет улучшить государственное управление и сделает государственную власть более прозрачной и подотчетной. Институт омбудсмена может иметь и узкую специализацию, не охватывая всю сферу защиты прав потребителей, - считают в комитете.
Основными функциями омбудсмена будут являться:
Полностью посмотреть концепцию можно на сайте "Открытые НПА", где она размещена для публичного обсуждения до 15 июля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!