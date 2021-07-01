Доллар снова подешевел на торгах

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Курс доллара снизился почти на 1,5 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 425,82 тенге, снизившись на 1,49 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-426,9 тенге, евро – 504,5-506,5 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 июля.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,11%, составив $73,55 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе поднялись на 0,01% — до $74,63 за баррель.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!