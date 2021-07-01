Эксперт: Финансовые пирамиды не победить, но можно ограничить их влияние. Часть 2

Как организаторы финансовых пирамид заманивают в свои сети казахстанцев

Экономист Эльдар Шамсутдинов продолжает рассказывать, как финансовые пирамиды заманивают в свои сети казахстанцев, что грозит их организаторам по закону и как распознать, что перед вами типичные мошенники. В прошлой публикации он подробно объяснил, какие виды пирамид и схемы мошенничества существуют.

Втираться в доверие мошенники научились даже под видом экспертов. Это, пожалуй, один из самых циничных способов, потому что под видом знаний вам продают ложь.

В 2015 году был арестован карагандинец Станислав Пригодин. Будучи дипломированным экономистом, он проводил масштабные семинары по финансовой грамотности, на которых раздавал книги по выгодному инвестированию, которые сам печатал в типографии. Все это он делал только для того, чтобы заманивать людей в международный инвестиционный проект Atlantic Plus, который на самом деле был пирамидой. В схему были также вовлечены его знакомые, друзья и родственники, которые на суде были признаны жертвами.

Пригодин устраивал своим инвесторам-жертвам поездки за рубеж и говорил, что он является всего лишь представителем компании в Караганде, а руководит всем некий Э. Кеттлер, которого на самом деле не существовало. Собрав с людей порядка 60 миллионов тенге, он сам себя уволил приказом несуществующего Кеттлера и тем самым обрушил пирамиду. На вырученные деньги открыл ломбард и ночной клуб. Чуть позже суд приговорил его к 6,5 года тюремного заключения.

Еще один пример - из России. Пирамида «Кэшбери» была создана в 2011 году под видом микрофинансовой организации, выдающей кредиты под 1000% годовых. В 2016-м эта компания стала брать деньги у населения под гарантированный доход. Затем «Кэшбери» начала предлагать клиентам вкладываться в собственную криптовалюту платформы CashberyCoin и выплачивать клиентам до 5% от суммы, внесенной привлеченными ими новичками. Компания гарантировала невероятные 550% годовых, и не поверить в обещания было сложно. Организаторы пирамиды заполучили доверие населения за счет спонсирования различных государственных мероприятий и привлечения к рекламе российских звезд первой величины, начиная от певцов и заканчивая комиками и блогерами.

То, что «Кэшбери» является пирамидой, было очевидно еще в 2016 году, но она просуществовала до 2018-го благодаря дырам в российском законодательстве, которое не может решить проблему финансовых пирамид. Вкладчики потеряли около трех миллиардов рублей, а расследование до сих пор не завершено. В декабре 2020 года российский суд заблокировал сайты и аккаунты в соцсетях финансовой пирамиды Antares Limited, в которой работали менеджеры, участвовавшие в продвижении «Кэшбери».

И уже казахстанский пример - «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД». Эта компания в целом копировала стратегию «Кэшбери», но в меньших масштабах. При этом казахстанский аналог начал раскручиваться в то время, когда основатели российской пирамиды уже были в розыске, что говорит о крайне медленной реакции правоохранительной системы РК.ТОО «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД» было зарегистрировано в июне 2018 года - уже на старте без планов на честный бизнес. Компания изначально была финансовой пирамидой, но успешно существовала до конца февраля 2020 года, и снова благодаря отсутствию внятного законодательства в данной сфере. Полиция среагировала только через неделю после того, как организаторы перестали выплачивать деньги обманутым вкладчикам.

Основатели «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД» во многом повторяли российский «Кэшбери», но при этом пошли еще дальше. Помимо обещанных 400% годовых и инвестиций в криптовалюты казахстанское ТОО также «выкупало» у клиентов квартиры и автомобили в рассрочку на три месяца, но с наценкой +20-30% от рыночной стоимости. На самом деле мошенники просто забирали квартиры и быстро продавали их по сниженной цене. В лучшем случае обманутые клиенты успевали получать 2/3 от стоимости своего жилья, в худшем - не получали ничего.

В продвижении и завоевании доверия среди населения казахстанская пирамида также копировала российскую, привлекая известных людей. Пожалуй, проще перечислить имена блогеров и вайнеров, которые не рекламировали «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД», чем тех, которые это делали. Некоторые из звезд позже признались, что сами тоже вложились в эту пирамиду и потеряли деньги.

Вкладчики настолько сильно верили организаторам «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД», что устраивали митинги с требованием отпустить организаторов пирамиды. Полиция говорила, что это мошенники, которым место в тюрьме, а организаторы заявляли, что хотят вернуть деньги, но не могут сделать этого из тюрьмы.

В результате действий «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД» пострадало около 17 тысяч человек, которые потеряли более 21 миллиарда тенге. Позже выяснилось, что по такой же мошеннической схеме работали менее известные: «Выгодный займ», «Выгодный депозит», «Ломбард Капитал Плюс», «Estate Ломбард» и «Нур-Али Капитал». Некоторые из них создали организаторы пирамиды «ГАРАНТ 24 ЛОМБАРД».

Можно ли обезопаситься от пирамид

Мошенник появляется там, где для него имеются предрасположенность и возможность. Люди с большей вероятностью совершат преступление, если это не порицается в их окружении. Но, переходя в общество, которое не позволяет преступать закон, многие нарушители быстро исправляются и становятся законопослушными. Если перестать клеймить жертв мошенников, называя их глупыми и жадными, а вместо этого заняться проактивной работой по поиску и афишированию деятельности финансовых пирамид, то количество пострадавших можно сократить в разы.

Ситуация последних шести лет показывает, что преступники уголовной ответственности несильно боятся. Правоохранительные органы в то же время в основном занимаются подсчетом украденного и попытками вернуть хотя бы малую часть денег, нежели профилактикой финансовых преступлений.

Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) с 2018 года ведет сайт fingramota.kz, который предназначен для повышения финансовой грамотности населения. Однако сомнительно, что население будет поголовно углубляться в тонкости финансового рынка, а потом уже инвестировать.

Пытаться заставлять людей думать рационально - нелогично, когда речь идет о финансовых пирамидах. Это абсолютно иррациональная вера в некую идею или продукт. Пирамиды даже не всегда предлагают финансовую выгоду. В бизнесе, чтобы преуспеть и не просесть, всегда нужно конкурировать, а в пирамидах, построенных на сетевом маркетинге, - сообщество равных, у которых всегда есть общая точка соприкосновения. Не имеет значения, какой у тебя возраст, пол, образование или происхождение. Это почти идеальный мир, если бы в нем не было финансовой схемы по выкачиванию денег.

Кроме того, даже рациональный человек начинает верить в сверхприбыльный проект, который работает на рынке и активно рекламируется месяцами, а то и годами. Из-за того, что госорганы не обращают внимания на пирамиды до последнего критического момента, каждый раз обманутые вкладчики заявляют единое мнение - чиновники и полиция либо не хотят работать, либо в доле с мошенниками, либо оба варианта сразу.

К такому умозаключению и вправду легко прийти, если сравнить казахстанские реалии с российскими, где тоже заметно сильное отставание в борьбе с финансовыми пирамидами.

1 июня российский Центробанк опубликовал черный список компаний с признаками нелегальной деятельности, предоставляющих финансовые услуги на территории РФ. Сейчас в нем 1904 компании, а три недели назад было 1800.

В черный список Центробанка попали псевдоброкеры и финансовые пирамиды, чью работу в России регулятор посчитал незаконной, но еще не смог пресечь с помощью силовых структур, суда или блокировки сайта. Список публикуется, чтобы предупреждать людей об опасности до того, как будут собраны документы для судебных разбирательств и выйдет официальное решение суда о запрете деятельности мошенников. Также ведомство ведет переговоры с поисковыми системами, чтобы сайты компаний из списка получили маркировку с предупреждением об опасности ведения с ними дел.

На сайте казахстанского регулятора АРРФР недавно тоже появился перечень «Нелицензированных инвестиционных посредников», но этот список очень скудный - меньше 50 компаний. При этом большую часть из российского черного списка можно не глядя перебросить в казахстанский, поскольку мошенники всегда стараются охватить сразу всю территорию СНГ. У нас общее медиа-пространство, которое связано русским языком, хотя многие мошенники специально ведут свою деятельность в том числе и на государственном языке.

Такая разница между реестрами связана с тем, что в казахстанский вписаны только компании, на которые уже поступали жалобы казахстанцев, а Центробанк собирает жалобы граждан и организаций и из данных, собранных с помощью специальной системы мониторинга.

Российская система мониторинга предельно проста, но крайне эффективна. Специальный бот парсит (собирает и систематизирует информацию) социальные сети и русскоязычный сегмент интернета на наличие предложения финансовых услуг, которые соответствуют следующим критериям:

- компания рекламирует услуги на русском языке; - имеет русскоязычную версию сайта; - указывает контактные данные с российскими телефонными кодами; - обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ; - предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов; - имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов; - предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Если организация соответствует части этих критериев, но не имеет лицензии на финансовую деятельность, то она автоматически попадает в черный список. Российские брокеры с такими компаниями довольно быстро завершают сотрудничество.

Позитивный опыт российского регулятора несложно перенять и в казахстанских реалиях. Техническая возможность для этого есть. Воплотить ее будет несложно даже ценой небольших финансовых вложений. Зато мы сможем пресечь крупный поток по выводу денег из страны. Главное, чтобы было желание действовать.

Хотелось бы отметить, что многие компании из черного списка РФ сейчас без каких-либо затруднений действуют в Казахстане. Представители некоторых из них даже выступают в СМИ от лица экспертного финансового сообщества. В таких условиях и вправду на ум приходит мысль, что регулятору выгодно, чтобы в Казахстане у финансовых пирамид не было препятствий.

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