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Казахстанец до смерти забил камнем родного дядю

Фото: zakon.kz 1 июля 2021, 11:25

Ведется досудебное расследование.

В Жамбылской области 26-летний племянник до смерти забил дядю булыжником, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы областной полиции, жительница Каратау рассказала, что во дворе дома произошла драка между ее супругом и племянником.

Позднее мужчина скончался в районной больнице.

Ссора между родственниками переросла в драку, в ходе которой подозреваемый, вооружившись булыжником, нанес несколько ударов по голове потерпевшего, – уточнил начальник следственного управления ДП Абсамат Бекмухамбетов.

Как выяснилось, подозреваемый был пьян.

Он признался в содеянном. Ведется досудебное расследование, - уточнили в полиции.

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