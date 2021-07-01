Токаев выступит на форуме "Поколение равенства"

Он обратится к участникам глобального форума "Поколение равенства".

Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал его пресс-секретарь.

Сегодня, ориентировочно в 19.15 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана выступит с видеообращением к участникам глобального форума "Поколение равенства", организованного структурой "ООН-женщины" совместно с правительствами Франции и Мексики, - написал Берик Уали на странице Facebook.

Мероприятие, которое состоится в виртуальном формате, призвано консолидировать глобальные усилия в области гендерного равенства.

Главной целью форума является создание многостороннего механизма, основанного на практических обязательствах всех вовлеченных в процесс участников,- уточнил он.

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