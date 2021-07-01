Благотворительный фонд "Халык" продолжает акцию "Ел тірегі - Елбасы"

Эта акция получила широкий отклик среди наших соотечественников.

Масштабная благотворительная акция "Ел тірегі - Елбасы" за короткий срок объединила множество неравнодушных граждан нашей страны.

Казахстанцы с большой признательностью и благодарностью отнеслись к предоставленной Фондом продуктовой помощи в марте-апреле 2021 года. Все мы наглядно убедились, насколько важны отзывчивость, милосердие и единство народа.

Решением Попечительского совета Благотворительного Фонда "Халык" с 1 июля во всех регионах Казахстана в очередной раз стартовала акция "Ел тірегі - Елбасы". Поддержка будет оказана 20 000 семьям: более 1 млн кг необходимых продуктов на общую сумму 500 млн тенге по 50 килограммов продуктов для каждой семьи: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты.

Продуктовые корзины планируется выдавать семьям, которым Фонд ранее уже оказывал помощь: малообеспеченным, многодетным, а также семьям с детьми с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении.

Акция "Ел тірегі - Елбасы" получила широкий отклик среди наших соотечественников. Была проделана большая работа, общими усилиями мы смогли предоставить необходимую продуктовую помощь десяткам тысяч семей! И мы знаем, что это не предел наших возможностей! Благотворительная акция Фонда "Халык" будет проходить неоднократно в течение всего 2021 года. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и бизнесменам нашей страны - будьте солидарны, не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нам - поддержите Акцию "Ел тірегі - Елбасы". Вместе мы сможем увеличить масштабы благотворительности! - говорится в обращении председателя Попечительского совета БФ "Халык" Динары Кулибаевой.

Инициативу Фонда поддержали волонтеры нашей страны, которые обеспечат в кратчайшие сроки адресную доставку продуктовых корзин до получателей.

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