Что ждет каждый знак зодиака в июле

Кому-то предстоит пересмотреть свои взгляды на личную жизнь.

Астролог рассказала, что в разгар лета знаки зодиака сполна ощутят на себе противоречивые настроения звезд, сообщает zakon.kz.

Никто не останется без внимания звезд, отметила в интервью 5-tv.ru Ирина Сычева.

Овен

В июле Овны столкнутся с проблемами на работе и в финансах. Гороскоп показывает, что не стоит искать виноватых. Вам необходимо конструктивно подойти к решаемому вопросу.

Ставьте четкие и посильные задачи для своих подчиненных, - рекомендует астролог Ирина Сычева.

Что касается здоровья, то в середине лета первенцу зодиака важно уделить внимание сердечно-сосудистой системе. Судя по гороскопу, вам стоит заняться кардио-упражнениями. А если есть лишний вес, его лучше согнать. Ваш партнер тем временем погрузится в дела семейные: если у вас есть дети, то ваша половинка будет особенно внимательна к ним в этом месяце. Не расстраивайтесь - скоро он к вам вернется.

Телец

В июле финансовое благополучие Тельцов будет зависеть от его отношений с руководством и подчиненными. Гороскоп показывает, что вашей главной задачей станет понять потребности коллег и сплотить коллектив. В таком случае можно рассчитывать на хорошую прибыль. А вот в личной жизни все куда проще.

В партнерских отношениях все довольно стабильно. Хорошо бы сплотиться в совместной деятельности: вместе сделать ремонт или построить дом, - советует эксперт.

В плане здоровья Тельцам в июле следует беречь здоровье. Судя по гороскопу, вам также нельзя проглатывать обиды и держать в себе негативные эмоции. Запишите все переживания и дурные мысли на бумагу и уничтожьте ее.

Близнецы

Июль для Близнецов - удачный месяц в плане карьеры и финансов. Однако, как показывает гороскоп, возможно, со львиной долей заработанного вы быстро распрощаетесь. Поводом для покупок послужат ваши собственные "хотелки". Однако вам нельзя забывать о потребностях близких людей.

Ваш партнер находится в напряжении - ни в коем случае не критикуйте его, а поддержите, - рассказала астролог Ирина Сычева.

В вопросах здоровья начало месяца для Близнецов, судя по гороскопу, пройдет лучше, чем обычно. В конце же у главного эрудита зодиака возникнет стресс, который вызовет психосоматическую реакцию в организме.

Рак

Июль подарит Ракам передышку в личной жизни. Судя по гороскопу, в ней назревает стабильный период. Тем не менее останутся нерешенными вопросы, которые обязательно вызовут у представителей этого знака определенные переживания в середине лета. Зато с работой у Раков в этом месяце все куда проще.

Время собирать материальные плоды ваших трудов, независимо то того, работаете вы в найме или имеете собственное дело, - считает астролог.

Здоровье в июле у Раков будет хорошим. Судя по гороскопу, это стабильный период для этого знака в плане самочувствия.

Лев

Львы в июле пожнут плоды своего труда. Середина лета обещает выполнение поставленных задач и хорошей прибыли. А вот в личной жизни большой кошки зодиака, как показывает гороскоп, все не так однозначно.

Ваш партнер требует особого внимания. Возможно, даже физической помощи, - напомнила специалист.

Судя по гороскопу, в июле Львам стратегически важно довести все дела до конца. Им нельзя оставлять долги и ни в коем случае не нужно переносить на завтра то, что можно сделать сегодня.

Дева

На работе Деву, как показывает гороскоп, ожидает стабильный период. Все договоренности между партнерами будут выполнены и закрепятся прибылью. Однако отличнице зодиака стоит бережнее отнестись к своему здоровью.

Для укрепления здоровья и иммунитета, больше ходите и гуляйте на природе, - советует эксперт.

Судя по гороскопу, в этот период проблемы со здоровьем могут также возникнуть у вашего партнера. Звезды призывают оказать ему посильную помощь, но не утруждать себя в опеке над больным.

Весы

В середине лета Весам полезно будет проявить больше творчества и креатива, чем обычно. Гороскоп показывает, что это положительно повлияет на вашу прибыль. Июль вообще обещает быть достаточно удачным для представителей этого знака и его окружения.

У вашего партнера также ожидаются удачные проекты и улучшение финансовой ситуации, - рассказала эксперт.

Весам в этом месяце не следует забывать о своем здоровье. Судя по гороскопу, вам этим летом следует заняться дыхательными практиками.

Скорпион

В июле Скорпион столкнется с занятостью партнера. Если вы одиноки, то в середине лета у вас появятся высокие шансы познакомиться с кем-то интересным. Гороскоп показывает, что случится это в рабочей обстановке. Возможно, новый роман отвлечет вас от профессиональных обязанностей.

Не ожидайте серьезных материальных выгод на работе и в бизнесе, так как появляются дополнительные расходы, - рассказала специалист.

Собираясь отдохнуть в этот период вне дома, озаботьтесь страховкой. Судя по гороскопу, вам она может вам понадобиться этим летом.

Стрелец

Июль привнесет в личную жизнь Стрельцов взаимопонимание. Гороскоп показывает, потепление отношений можно ожидать с коллегами на работе: как с начальством, так и с подчиненными.

Есть возможность договориться и получить конструктивную обратную связь, - уверена астролог Ирина Сычева.

Судя по гороскопу, в этом месяце Стрельцам стоит набраться опыта от более сведущих в тех или иных вопросах специалистов. Чаще прислушивайтесь к руководству, это обеспечит вам финансовый успех. В плане здоровья обратите внимание на плечи и руки - там могут скопиться остатки от прошлых стрессов и давать о себе знать в виде мигреней.

Козерог

В июле у Козерога на первый план выйдут взаимоотношения на работе и дома. Гороскоп показывает, что партнер главного труженика гороскопа в этот период обретет стабильность. Он вполне может помочь и вам в достижении тихой гавани.

Если у вас зреют новые проекты, хорошо запускать их в партнерстве, - считает астролог.

Судя по гороскопу, Козерогу сейчас необходимо вложиться во что-то с целью накопления денег. В самочувствии могут дать о себе знать голова и основание черепа. В случае болей звезды рекомендуют обратиться Козерогам к остеопатам.

Водолей

Июль ознаменует для Водолея новую волну влюбленности в партнера. В этот период, как показывает гороскоп, следует почаще радовать вторую половину комплиментами и всяческими знаками внимания. Не менее приятная ситуация складывается для Водолеев и на работе.

На работе и карьере все довольно стабильно. Не забудьте тратить деньги на себя и на свои личные нужды, - призвала эксперт.

В плане здоровья Водолеям в июле следует бережнее относиться к коленям. Судя по гороскопу, они в этот период подвержены растяжениям и ушибам.

Рыбы

В июле Рыбам следует оказать помощь своему партнеру. Гороскоп показывает, что в этот период он займется творческой деятельностью. Последнему знаку зодиака традиционно легче остальных даются задачки на креативность, поэтому направить человека в нужное русло не составит для них особого труда. Но и своей работе тоже не забывайте.

Есть небольшая опасность потерять работу. Стелите соломку и поговорите с руководством, каких навыков вам может не хватать и какие навыки необходимо приобрести для устойчивой позиции на своей работе, - пояснила астролог Сычева.

Судя по гороскопу, в июле Рыбы могут оказаться в плену страхов и сомнений из-за финансовой нестабильности. Звезды говорят, в этот период у последнего знака зодиака может проявиться психосоматика. Справиться со стрессом помогут прогулки на природе.

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