Как сохранить молодость кожи без косметики

По словам специалистов, для поддержания молодости в организме должно быть достаточное содержание коллагена.

Врачи назвали несколько способов сохранить молодость кожи без использования косметических продуктов, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом рассказали телеведущая Наталья Тарасова, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и профессор-кардиолог Владимир Подхомутников в эфире программы "О самом главном".

По словам специалистов, для поддержания молодости в организме должно быть достаточное содержание коллагена.

Как отметил Подхомутников, одним из самых насыщенных коллагеном продуктов является мясо. Поэтому, по его словам, в рационе питания оно должно быть. Также он отметил, что большое количество легко усваиваемого коллагена содержится в рыбе.

Вторым важным фактором для сохранения молодости, по словам врачей, является сон, который должен длиться не менее семи часов в день.

В связи с этим Шаповаленко призвала ложиться не позже 23:00 и стараться сделать сон глубоким.

Также специалисты призвали регулярно заниматься физическими нагрузками.

Как объяснили Шаповаленко и Подхомутников, на синтез коллагена влияет и употребление воды.

Кардиолог подчеркнул необходимость выбирать качественную и хорошо минерализованную жидкость. Такая вода, по его словам, нормализует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс организма.

Вместе с тем врачи объяснили, что дефицит коллагена приводит не только к мимическим морщинам, но и к другим проблемам со здоровьем: заболеваниям сосудов, хрупкости костей и суставов, нарушению зрения.

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