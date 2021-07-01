За вклад в экологию ЕБРР вручил КазТрансГазу "золото"

В номинации "За достижения по своевременному сокращению выбросов углекислого газа" заслуженная золотая медаль досталась Казахстанскому нацоператору АО "КазТрансГаз".

Европейский банк реконструкции и развития провел свое ежегодное заседание, на котором традиционно состоялось награждение премиями лауреатов, внесших наиболее значимый вклад в устойчивое развитие.

Золотые, серебряные и бронзовые награды от ЕБРР в этом году получили представители 21-й компании, участвовавших в различных категориях, касающихся экологического и социального направления. В номинации "За достижения по своевременному сокращению выбросов углекислого газа" заслуженная золотая медаль досталась Казахстанскому нацоператору АО "КазТрансГаз".

Отечественная газовая компания сотрудничает с ЕБРР уже с 2016 года, именно тогда банк начал финансирование инвестпроектов, направленных на газификацию, строительство и модернизацию газотранспортных маршрутов. Клиентами банка стали дочерние компании нацоператора - АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "КазТрансГаз Аймак".

За пять лет сотрудничества с ЕБРР была проделана большая работа. Завершена реконструкция крупнейшего в Казахстане подземного хранилища газа "Бозой". Это позволило увеличить и стабилизировать поставку газа в южном направлении и существенно сократить выбросы в двух крупных городах - Алматы и Шымкент.

В рамках реализации инвестиционных проектов в Мангыстауской области построено 104 км и модернизировано 533 км газопроводов, заменено и установлено 28 газорегуляторных пунктов, 17 шкафных газорегуляторов, установлены четыре автоматические газораспределительные станции.

В Актюбинской области частично финансировано строительство новой автоматической газораспределительной станции АГРС-300 производительностью 300 тысяч кубометров в час, которая на сегодняшний день является самой мощной в Республике Казахстан.

В Костанайской области газифицированы четыре села и город Рудный, построено 35,6 км новых газопроводов, установлены 7 газорегуляторных пунктов, два шкафных газорегулятора. Частично профинансировано строительство газопровода высокого давления п. Тобол - с. Аулиеколь протяженностью 132 км с установкой автоматической газораспределительной станции производительностью 30 тысяч кубометров в час.

Как отмечают газовики, дальнейшее сотрудничество с ЕБРР внесет значительный вклад в достижение углеродной нейтральности в Казахстане к 2060 году.

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