Мужчину унесло течением в реке Чарын

По предварительным данным, вышеупомянутый мужчина (из числа группы туристов) при попытке сделать фото на опасном участке поскользнулся и упал в воду, в результате чего его унесло течением.

В Алматинской области мужчину унесло течением реки Чарын, сообщает zakon.kz.

1 июля в 11:15 на пульт "112" поступило сообщение о том, что в Кегенском районе Алматинской области течением реки Чарын унесло мужчину 1984 года рождения. Для осуществления поисковых работ на место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В 12:05 выехала группа спасателей РОСО МЧС из восьми человек личного состава и одного расчета кинологической службы. В 13:00 вылетел вертолет "Казавиаспас". Силы и средства будут наращиваться. пресс-служба МЧС РК

По предварительным данным, вышеупомянутый мужчина (из числа группы туристов) при попытке сделать фото на опасном участке поскользнулся и упал в воду, в результате чего его унесло течением.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. Погибли двое - учитель и ученица. Пострадали шестеро, четверо из них госпитализированы.

Начато расследование по двум статьям УК РК. Это "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

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