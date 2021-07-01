Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах

По всем нарушениям проводятся следственные мероприятия.

Финансовая разведка совместно с территориальными департаментами Агентства по финмониторингу выявила 21 нарушение в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма ущерба составила свыше 76 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге. Имели место факты хищений бюджетных средств, предназначенных на благоустройство и текущий ремонт территорий и зданий. Так, в одной спецшколе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было похищено 3 млн тенге. Деньги были выделены на ремонт кровли столовой, - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

По всем нарушениям проводятся следственные мероприятия.

Все выявленные нарушения были переданы в службу экономических расследований.

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