Американцы тайно запустили спутник с МКС

Аппарат получил название BD-28.

США тайно запустили спутник с борта Международной космической станции, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, аппарат получил название BD-28.

Когда и как это произошло, официально не сообщалось, но обычно спутники с борта американского сегмента МКС запускаются с платформ, выносимых наружу станции с помощью манипуляторов, - отмечается в публикации.

Джонатан МакДауэлл, эксперт по космонавтике, отмечает, что спутник может принадлежать частной американской компании, которая пока не хочет афишировать свою деятельность.

Стоит отметить, что сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

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