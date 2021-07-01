Аманияз Ержанов освобожден от должности вице-главы МИИР

Он занимал эту должность с марта 2019 года.

Аманияз Ержанов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Высшую комсомольскую школу ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления.

По данным сайта главы правительства, трудовую деятельность он начал в 1982 году в должности главного инженера-гидротехника.

В 2018-2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

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