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Елбасы в новом фильме поделится секретами строительства столицы

Фото: сайт Елбасы 1 июля 2021, 14:18

Первый Президент Казахстана расскажет об истории новой столицы.

Новый фильм с участием Елбасы выйдет 5 июля, сообщает zakon.kz.

Об этом в twitter рассказал Айдос Укибай.

5 июля в 20:00 на телеканале "Казахстан" выйдет документальный фильм "Қолтаңба" ("Подпись"), основанный на интервью с Нурсултаном Назарбаевым. Первый Президент Казахстана рассказал об истории новой столицы и поделился секретами великого строительства, - отметил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.

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