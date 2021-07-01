Елбасы в новом фильме поделится секретами строительства столицы

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Первый Президент Казахстана расскажет об истории новой столицы.
Новый фильм с участием Елбасы выйдет 5 июля, сообщает zakon.kz.
Об этом в twitter рассказал Айдос Укибай.
5 июля в 20:00 на телеканале "Казахстан" выйдет документальный фильм "Қолтаңба" ("Подпись"), основанный на интервью с Нурсултаном Назарбаевым. Первый Президент Казахстана рассказал об истории новой столицы и поделился секретами великого строительства, - отметил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.
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