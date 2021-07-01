60 или 80 - казахстанцы смогут обжаловать ограничения скоростного режима

Это предусмотрено в новом Административном процедурно-процессуальном кодексе, который вступает в силу 1 июля.

С 1 июля в Казахстане вступает в силу новый Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК). Вице-министр юстиции Наталья Пан рассказала, как он будет защищать казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Нередко случается, когда в черте города акиматом ограничивается скорость на отдельных участках, при этом в НПА не написано, где в городе и на сколько можно ограничить скоростной режим. Принцип соразмерности позволит судам проверить, насколько решение ограничить скорость является пригодным, необходимым и пропорциональным для разрешения проблемы, - сообщила она на брифинге в СЦК.

По словам Натальи Пан, будут закреплены процедурные гарантии, которые обеспечат обратную связь с гражданами при принятии управленческих решений властями. К примеру, гарантия гражданина быть заслушанным до принятия окончательного решения.

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Скорость движения в населенных пунктах ограничена не акиматами, а законом "О дорожном движении" и ПДД. Акиматы лишь определяют участки тех или иных улиц, на которых скорость должна быть ограничена, а где-то - разрешена. То есть они определяют не скорость, а участки, где эти скоростные ограничения будут применяться, - пояснил председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин.

Он отметил, что обжаловать решение властей об установке дорожного знака или скоростного режима может каждый, если считает это нарушением своих прав.

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В данном случае нужно будет обратиться в Специализированный межрайонный административный суд, либо по месту жительства в Специализированный административный суд. Если в местности нет административного суда, то он может обратиться в суд общей юрисдикции по месту жительства. Все эти условия есть в статьях 102 и 106 Административного процедурно-процессуального кодекса, - уточнил Мусин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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