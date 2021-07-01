В Казахстане выросли штрафы за выхлопные газы и превышение шума

Приложение zakon.kz
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Сумма штрафа выросла в 5 раз.
С 1 июля вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии", передает zakon.kz.
В частности, закон предусматривает увеличение штрафов за езду на неисправных автомобилях, загрязняющих окружающую среду выхлопными газовыми и издающими громкие звуки.
Так, статья 334 гласит: Эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), -
влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.
Таким образом, водители неисправных авто будут платить штраф в размере 29 170 тенге, юрлица - 291 700 тенге.
За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается в два раза - 20 и 200 МРП.
Ранее штраф на превышение вредных выбросов для физлиц составлял всего 2 МРП, а за издающий автомобилями шум штрафа вообще не было.
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