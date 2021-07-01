Нарушителей карантина в Нур-Султане оштрафовали на 150 млн тенге

Мониторинговые группы ежедневно охватывают от 100 и более объектов предпринимательства.

В Нур-Султане в усиленном режиме продолжают работу мониторинговые группы, в состав которых входят представители районных акиматов, сотрудники полиции.

По данным столичного акимата, ежедневно они охватывают от 100 и более объектов предпринимательства, среди которых выявляют от 5 до 10 объектов, в том числе участвующих в проекте "Ashyq", где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры, сообщает официальный сайт городского акимата.

Так, за прошедший день, 30 июня, персонал 5 объектов торговли, расположенных в районе Байконыр, не соблюдал масочный режим. Эти нарушения выявлены на рынках "Биг Шанхай", "Алуан Сайман", торговых домах "Аймактау", "Тулпар", "Алаш".

Мониторинговая группа района Сарыарка выявила Loto club, который функционировал после 2 часов ночи, несмотря на действующие ограничения режима работы.

Все материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Несмотря на многочисленные обращения к субъектам предпринимательства и жителям столицы и разъяснения касательно необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, физические лица, а также субъекты предпринимательства продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах, превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет проводят массовые мероприятия. Работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать, - отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологической службе столицы.

Всего в период с 1 января по 30 июня 2021 года районными Управлениями СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 726 физических, юридических лиц на общую сумму 150 262 745 тенге.

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