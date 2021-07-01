Нужно оценивать риски - ВОЗ о финале Евро-2020

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с предстоящим проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвали оценить риски, передает zakon.kz.

Мы обеспокоены, мы знаем, что вариант "дельта" ("индийский" штамм коронавируса - прим. ред.) был задокументирован 33 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, включая страны, которые принимают у себя матчи чемпионата Европы. Нужно оценивать риски, - цитирует ТАСС директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры Евро-2020, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с COVID-19.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса ("дельта-штамм" по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем "день свободы" был перенесен на 19 июля.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля, полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.

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