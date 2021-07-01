Назначен заместитель акима ВКО 

Им стал Азамат Мухамедчинов.

Назначен заместитель акима Восточно-Казахстанской области. Им стал Азамат Мухамедчинов, сообщает zakon.kz.

Азамат Мухамедчинов родился 23 февраля 1978 года в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2013 году - Восточно-Казахстанский Региональный университет по специальности "Экономика и бизнес".

Трудовой путь начал в 1998 году учителем средней школы. С 2001 по 2008 годы работал преподавателем многопрофильной школы-гимназии "Шанырак" города Риддер. С 2008 по 2012 годы был директором КГКП "Дворец культуры", начальником отдела культуры и развития языков Риддера. С апреля 2012 года руководил отделом культуры и развития языков Усть-Каменогорска.

В 2016-2019 годах являлся руководителем управления культуры архивов и документации Восточно-Казахстанской области. С 2019-2020 годов Азамат Мухамедчинов был руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2020 года по настоящее время работал руководителем управления внутренней политики ВКО.

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