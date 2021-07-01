В Шымкенте усилили карантин

Главный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление.

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление от 1 июля 2021 года "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент", сообщает zakon.kz.

Продлить режим карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент со 2 июля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в документе.

Ограничивается допуск на работу сотрудников, не прошедших вакцинацию против коронавируса, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания или переболел в течение последних трех месяцев.

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Невакцинированные работники некоторых организаций в обязательном порядке должны раз в неделю сдавать ПЦР-тестирование.

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Кроме того, в Шымкенте сохраняется запрет на проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык,той, беташар и др.)

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет. При посещении общественных мест предписано соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию.

Автовокзалы и автостанции будут работать в обычном режиме. Также предписано увеличить количество общественного транспорта в часы пик.

Посмотреть постановление можно здесь.

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