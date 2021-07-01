Опубликовано еще одно постановление главного санврача Казахстана 

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Опубликовано новое постановление главного санврача, сообщает zakon.kz.

В постановление главного государственного санитарного врача от 11 июня 2021 года №28 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" вносятся изменения и дополнения.

Пункт 3 ПГГСВ РК №28 изложить в следующей редакции:"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению".

В приложении 1 к ПГГСВ РК №28 внести следующие изменения и дополнения:Подпункт 6) пункта 55 изложить в следующей редакции:"6) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С)".

Пункт 68 изложить в следующей редакции:"68. Противопоказания к введению вакцины:1) аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;2) серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;3) высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;4) беременность и период лактации;5) возраст до 18 лет".

Пункт 113 изложить в следующей редакции:"По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения "eGov mobile" согласно форме приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям".Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Приложение 3 к ПГГСВ РК №28 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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