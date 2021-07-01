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В Казахстане расширен список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Фото: pixabay.com 1 июля 2021, 17:49

Список дополнили двумя пунктами.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов расширил список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

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Противопоказания к введению вакцины:
  1. аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;
  2. серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;
  3. высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;
  4. беременность и период лактации;
  5. возраст до 18 лет.

Ранее в этом списке отсутствовали 4 и 5 пункты.

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