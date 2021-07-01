В Казахстане расширен список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Приложение zakon.kz
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Список дополнили двумя пунктами.
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов расширил список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Читайте также: Опубликовано еще одно постановление главного санврача КазахстанаПротивопоказания к введению вакцины:
Ранее в этом списке отсутствовали 4 и 5 пункты.
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