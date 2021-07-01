Когда достроят Корейский мост в Костанайской области

Аким Костанайской области сообщил, что до конца 2021 года новый мост введут в эксплуатацию.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал, когда в регионе достроят Корейский мост, передает zakon.kz.

В народе он называется Корейский мост. Это подъезд к городу Костанай, потому что кроме моста там еще строятся подъездные пути, транспортные развязки. Мы его введем (в эксплуатацию - ред.) до конца 2021 года, по утвержденному графику работы ведутся, - ответил аким на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он сообщил, что старый мост имел две полосы, в часы-пик там были пробки, люди просили расширить его.

Мы приняли решение построить мост, он будет иметь четыре полосы. Ширина старого моста где-то девять метров, новый мост будет 24 метра. Длина с учетом паводковых угроз тоже расширяется. Старый мост имеет чуть более 80 метров в длину, новый мост будет 261 метр в длину, - добавил Архимед Мухамбетов.

Корейский мост начали переделывать в мае прошлого года. Сообщалось, что этот проект обошелся местному бюджету в более чем 4 млрд тенге.

Сам мост был возведен в 1973 году. До 2020 года ремонтные работы там не проводились.

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