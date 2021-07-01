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ВОЗ не рекомендует комбинировать разные вакцины против COVID-19

Фото: gov.kz 1 июля 2021, 18:33

Но одобряет введение второй дозы Pfizer/BioNTech после первой инъекции AstraZeneca.

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен высказалась по поводу безопасности применения разных вакцин, передает zakon.kz.

У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно. Мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз, - приводит mignews слова О'Брайен.

По ее словам, ВОЗ одобряет введение второй дозы Pfizer/BioNTech после первой инъекции AstraZeneca.

Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию, - констатировала она.

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