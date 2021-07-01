Беларуси предсказали полную зависимость от российских денег

Связь Минска с финансовой системой России еще больше усилится.

Международное рейтинговое агентство S&P предсказало Беларуси полную зависимость от российских денег, сообщает zakon.kz.

Аналитики агентства отметили, что связь Минска с финансовой системой России в будущем еще больше усилится.

S&P подтвердило присвоенные Беларуси ранее краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги на уровне "B/B" с негативным прогнозом. В течение ближайшего года авторы не исключают ухудшения нынешней ситуации из-за затяжного внутриполитического кризиса и международных санкций, - говорится в сообщении.

По их мнению, санкции пока оказывают ограниченный эффект на национальную экономику, хотя и затрагивают широкий круг секторов.

Авторы уточнили, что санкции все же окажут непосредственное влияние на белорусскую экономику, в том числе за счет усложнения логистических цепочек при экспорте.

Также будет сказываться политическая неопределенность, отпугивающая внешних инвесторов. В таких условиях едва ли не единственной возможностью получить доступ к иностранной валюте и восполнить дефицит платежного баланса останутся двусторонние кредиты, главным образом от России и Китая.

По данным Lenta, в 2020 году Россия предоставила Беларуси кредиты на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Большая их часть будет направлена на погашение краткосрочных государственных обязательств, в том числе перед Москвой.

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