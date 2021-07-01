Портрет футболиста Месси появился в соляной пустыне

Материалом стала краска на основе древесного угля и воды.

Соляная пустыня в Иране стала поверхностью для создания гигантского портрета футболиста Лионеля Месси, сообщает zakon.kz.

Лицо спортсмена "растянулось" на 2000 квадратных метров.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, автором идеи оказался художник Абольфази Садеги.

По его словам, место для изображения выбрано не случайно. Именно на дне высохшего озера можно создать максимально точную картину с помощью спутниковой системы навигации.

Мы использовали технологию GPS, чтобы нарисовать лицо Лионеля Месси. Участок очень большой, элементов на изображении много. Поэтому нам пришлось разделить территорию на пять частей, - рассказал он.

Материалом для создания портрета Месси стала краска на основе древесного угля и воды.

Волосы и борода футболиста созданы на одном участке, его глаза и рот - на другом. Левое ухо мы нарисовали в третьем секторе, а часть туловища с надписью Eternal 10 - в четвертом. Правая сторона лица расположилась на пятом участке, - объяснил художник.

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