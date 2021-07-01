Эмблему медведя запретили использовать российским спортсменкам

По мнению МОК, медведь ассоциируется с Россией.

Тренер российского дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко рассказала о том, что ее подопечным запретили выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя, передает zakon.kz.

Перед Олимпиадой мы должны выслать на согласование и эскизы купальников, и музыку, и права на музыку. Когда все эти процедуры начались, эскиз нам забанили. Мы его переделали, ничего в этом страшного нет. Было ожидаемо в связи с запретом флага, гимна и других символов России, - приводит РБК слова Татьяны Данченко.

Она рассказала, что, по мнению МОК, медведь ассоциируется с Россией.

У нас в начале композиции медведь рычит и в конце, поэтому мы решили его вставить (на форму), - говорит тренер.

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