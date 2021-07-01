Тело мужчины обнаружили около Капчагайского моста

При первом осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Страшную находку обнаружили девушки, которые и сообщили о случившемся полицейским, передает zakon.kz.

Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил переполох. Сотрудники поинтересовались, что случилось. Девушки показали, где нашли тело. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что это мужчина без определенного места жительства, ориентировочно - 45-50 лет, - пишет официальный канал ДП Алматы.

Как уточняется, при первом осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Эксперты выясняют истинную причину гибели мужчины.

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