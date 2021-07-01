На реализацию нацпроектов в РК будут выделены большие средства

Президент поручил обеспечить контроль за расходованием средств.

Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что на реализацию национальных проектов будут выделены большие финансовые средства.

Меня в этой связи беспокоит проблема, связанная с коррупцией. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих "отжать" соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить Правительство и соответствующее агентство: внимательно подумайте над этой проблемой, - сказал Токаев.

Он уточнил, что польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан.

Президент поручил обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на реализацию национальных проектов.

Резюмируя изложенное, глава государства одобрил предлагаемый перечень нацпроектов и поручил Правительству и Агентству до 15 августа внести конкретные, согласованные, обеспеченные финансированием тексты национальных проектов.

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