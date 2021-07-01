Актриса из сериала "Счастливы вместе" умерла от COVID-19

За полтора месяца до этого, 16 мая, актриса отметила свое 60-летие.

Не стало звезды сериалов "След" и "Счастливы вместе", российской актрисы театра и кино Натальи Смирновой, передает zakon.kz.

Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве, а в 1982 году окончила Заочный народный университет искусств. Она работала в Театре Наций и в "Современнике", появляясь в спектаклях "Мелкий бес", "Крутой маршрут" и "Квартира Коломбины". За свою жизнь артистка снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди ее работ — "Русалка", "Тихий Дон", "Француз", "Дочки-матери", "Гражданский брак", "Принцесса цирка", "Кровь не вода", "Город соблазнов", "Во имя любви" и "Атлантида", - пишет "Российская газета".

Кроме того, Смирнова играла в Театре Наций и "Современнике". За полтора месяца до этого, 16 мая, актриса отметила свое 60-летие.

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