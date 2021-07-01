У России нет территориальных претензий к Казахстану - Назарбаев

Он добавил, что толкование официальных властей России по данному вопросу - это самое главное.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил свое мнение о высказываниях российских политиков по поводу северных земель Казахстана, передает zakon.kz.

"Почему у России такая большая Сибирь?" - говорят на Западе. "Надо Сибирь разделить". Это то же самое. Министр иностранных дел Сергей Лавров поставил точку, что у них никогда не было и нет территориальных претензий к Казахстану, и все остальные вопросы должны задаваться четко в официальном плане. У нас сегодня кто только чего не говорил. Политики всякое говорят. Тем более это все идет в контексте Восточной Украины и Крыма. Отдали - взяли. Подарили земли, были такие разговоры. Какие земли подарили? Если мы наследники Золотой орды, то Московское княжество платило дань. Мы что теперь должны вспомнить 800-летнюю историю? Поэтому не надо обращать внимание на такие высказывания, - сказал Назарбаев во время показа фильма "Штрихи к портрету. Лидер" на телеканале Хабар.

Елбасы добавил, что толкование официальных властей России по данному вопросу - это самое главное.

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Также он прокомментировал, что желание россиян объединить центральноазиатские страны Западу не нравится, так как они хотят всех отделить от России. Аналогично, по его словам, подпускаются извне вопросы с Китаем, чтобы рассорить стороны.

Теперь вокруг этого работают - разозлить. Люди не понимают простых вещей, выгоды для Казахстана. А шум против Китая - это тоже подпускается извне. Третьи силы, чтобы рассорить нас с Китаем, с Россией. Видите как? Все это белыми нитками шито. Точно так же Грузия сейчас, Украина - от России откололась из-за этого. Не будем сейчас вдаваться в историю всех этих событий, которые произошли, - отметил Елбасы.

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14 декабря депутат российской Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России. После этого российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК. В Госдуме отметили, что Россия признает суверенитет Казахстана в тех границах, в которых он существует.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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