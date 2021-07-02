Призер Олимпиады из Казахстана оказалась в центре скандала

По словам родителей, именитая спортсменка дискриминирует детей.

В Павлодаре разгорелся громкий скандал с участием бронзовой призерки зимней Олимпиады-1998, казахстанской конькобежки Людмилы Прокашевой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Некоторые тренеры и родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы в Павлодаре требуют уволить Прокашеву, которая работает там куратором по зимним видам спорта. Причиной этого является поведение Прокашевой: ее обвиняют в нарушении педагогической этики и нанесении оскорблений, - говорится в сюжете Первого канала "Евразия".

Также один из родителей отмечает, что именитая спортсменка дискриминирует детей по принципу членства в частной федерации фигурного катания.

К примеру, за оскорбление тренера по биатлону Вячеслава Морозова Людмиле Прокашевой вынесли выговор - за нарушение педагогической этики. Сам тренер подал на Прокашеву заявление в полицию.

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