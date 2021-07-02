Ксения Собчак подаст в суд на Роскомнадзор из-за блокировки видео с "пропагандой наркотиков"

Хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве, заявила Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак намерена подать в суд из-за блокировки ее интервью с музыкантом, лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве, — написала она.

По ее словам, никакой пропаганды наркотиков в ее интервью не было, а Роскомнадзор "начал открытую войну с популярными Youtube-каналами". Она также добавила, что уголовных дел против нее "вроде как нет", однако ситуация очень похожа на "политическую цензуру".

Сегодня нельзя упоминать наркотики, завтра, например, Навального. Или еще кого-то, на выбор Екатерины Мизулиной, ее мамы и МВД с Роскомнадзором, — подытожила Собчак.

Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ.

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