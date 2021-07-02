США призывают Китай принять меры по снижению ядерных рисков

Ранее в северной части КНР началось строительство 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.

Вашингтон обеспокоен сведениями о наращивании Пекином ядерной программы и призывает принять меры по снижению рисков, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Так Прайс прокомментировал статью в газете The Washington Post, согласно которой в северной части КНР началось строительство 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.

Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось. Такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая, — сказал он.

По мнению представителя американского дипломатического ведомства, такое быстрое строительство все труднее скрыть, оно демонстрирует, как "Китай, похоже, отклонялся от ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании".

Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам для снижения (рисков) гонки вооружений, (деэскалации) напряженности, — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Он добавил, что президент США Джо Байден считает стратегическую стабильность приоритетной и поэтому взаимодействует с президентом России Владимиром Путиным.

Та же основа будет применима к взаимодействию с другой ядерной державой — Китаем, — подчеркнул Прайс.

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